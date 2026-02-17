Publicidad
Pasapalabra
Francisco aprieta con 22 aciertos y Alejandro se juega el desenlace en un Rosco de máxima igualdad
Los concursantes han protagonizado otro duelo ajustado en El Rosco, con Francisco plantándose con 22 aciertos y obligando a Alejandro a decidir el resultado en su último turno.
Alejandro y Francisco han vuelto a medirse en un Rosco trepidante por un bote de 136.000 euros. El madrileño ha comenzado la prueba impulsado por los veinte segundos logrados en el ¿Dónde Están?, pero la primera vuelta ha mostrado una igualdad constante entre ambos hasta que Francisco ha acelerado de nuevo, completándola con 20 aciertos y sumando dos más en ese mismo turno.
Con apenas cuatro segundos, Francisco se ha plantado con un 22‑20 que dejaba toda la responsabilidad a Alejandro. El concursante ha afrontado su última jugada con la presión del posible empate o la remontada, manteniendo en vilo el cierre de un duelo tan equilibrado como emocionante en Pasapalabra.