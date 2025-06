Flavia Zarzo aclara su presencia en el tanatorio: “Mi padre siempre me llamó todos los meses”

En Y ahora Sonsoles, Flavia no se calla y asegura que su padre la llamaba casi todos los meses, negando rotundamente que él no quisiera que ella estuviera en su funeral. Describe el tenso recibimiento en el tanatorio: "Lo primero que me dijeron al entrar... ¿Tú a qué vienes?"

Además, afirma que siempre mantuvo buena relación con él y fue invitada de forma natural. Su aparición en el tanatorio no buscaba atención, sino despedirse de su padre, defendiendo así su amor incondicional pese al conflicto familiar.