La familia de Maika recorre 22 países mientras sus hijos estudian online: “Es una inversión en su futuro”

Durante dos años, Maika y su familia han viajado por 22 países practicando 'homeschooling'. Sus hijos siguen un temario oficial online, pero con libertad para aprender a su ritmo. Este modelo educativo les ha permitido combinar las clases con experiencias reales, desarrollando autonomía, dominio del inglés y apertura cultural.

Aunque supone más de 3.000 euros anuales, Maika considera el 'homeschooling' una inversión en valores y aprendizaje vital. Frente a las críticas por la falta de socialización, asegura que sus hijos conviven con niños de todo el mundo y aprenden de cada cultura.