Eva Ugarte y Francisco Ortíz revelan cómo se preparó el esperado enlace de Carol y Daryl en ¿A qué estás esperando?

La boda de Carol y Daryl ha puesto el broche final a la serie ¿A qué estás esperando? Los actores Eva Ugarte y Francisco Ortíz han explicado cómo vivieron el rodaje de este momento tan especial, destacando el esmero con el que se preparó el escenario de la celebración.

Durante el making of, los intérpretes también reflexionan sobre la importancia de este paso para sus personajes. Mientras Daryl culmina una evolución marcada por su historia familiar, otras tramas atraviesan momentos decisivos en medio de una jornada definida por la emoción, las lágrimas y el amor.

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