El equipo de David tropieza en Palabras Cruzadas con verbos deportivos

Desde el inicio de la prueba, Roberto Leal anunció que el reto estaría centrado en verbos utilizados en el ámbito del deporte, un aviso que ya hizo sospechar a Pepe Ocio sobre la dificultad del juego para su equipo.

El resultado confirmó esas sensaciones, con varios fallos consecutivos en palabras vinculadas al golf, el ciclismo o el fútbol. El equipo azul apenas logró sumar aciertos, cerrando la prueba con un marcador muy ajustado y solo seis segundos añadidos en Pasapalabra.

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