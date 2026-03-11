El engaño de Sinan provoca un giro inesperado y refuerza la alianza entre Seyran y Ferit

La artimaña de Sinan explota cuando Seyran descubre que no habrá mudanza y decide tomar el control de su destino, desafiando a su marido y recuperando su autonomía.

Su irrupción en la reunión con inversores no solo rescata la situación de Ferit, sino que reactiva su colaboración creativa. Con esta decisión, la protagonista vuelve al equipo de diseño Korhan, perfilando un nuevo rumbo personal y laboral en la trama de la serie.