Una empanada y una habitación de hotel: el recuerdo de Rosa del bote de Óscar en Pasapalabra

Manu y Rosa cuentan cómo siguieron los anteriores botes de Pasapalabra antes de ser ellos mismos concursantes. Manu asegura que vio todos los botes con emoción mientras estudiaba y pensaba en llegar algún día a esa posición.

Rosa detalla cómo vivió el bote de Óscar Díaz: estaba sola en una habitación de hotel por trabajo, con una empanada y llorando de emoción. Roberto Leal resume la anécdota: ese recuerdo quedó asociado a la empanada.