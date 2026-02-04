Publicidad
Una empanada y una habitación de hotel: el recuerdo de Rosa del bote de Óscar en Pasapalabra
Antes de jugarse el mayor bote de la historia del concurso, Manu y Rosa recuerdan cómo vivieron como espectadores ese momento de los campeones anteriores.
Manu y Rosa cuentan cómo siguieron los anteriores botes de Pasapalabra antes de ser ellos mismos concursantes. Manu asegura que vio todos los botes con emoción mientras estudiaba y pensaba en llegar algún día a esa posición.
Rosa detalla cómo vivió el bote de Óscar Díaz: estaba sola en una habitación de hotel por trabajo, con una empanada y llorando de emoción. Roberto Leal resume la anécdota: ese recuerdo quedó asociado a la empanada.