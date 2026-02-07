Las emotivas reacciones de los invitados tras el histórico rosco de Rosa

La última emisión de Pasapalabra dejó un clima cargado de emoción entre los invitados, quienes presenciaron cómo Rosa alcanzaba el mayor bote de la historia del programa con 2.716.000 euros. Mariam Hernández reveló que, cuando faltaba una letra, todos se agarraron de la mano y terminó “llorando” por lo emocionante del momento.

También Fernando Ramos bromeó con haber pasado la noche pendiente de un posible bizum, mientras Pablo Rivero expresó “un poco de penita” por Manu. Merche, por su parte, confesó que gritó sin esperar el desenlace. Las reacciones reflejaron la intensidad de un acontecimiento televisivo inolvidable.