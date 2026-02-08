La emocionante promesa familiar de Rosa tras ganar el histórico bote

Tras comunicar la noticia a su madre, Rosa habló por videollamada con su hermana Alejandra, a quien definió como su mayor animadora. Entre lágrimas, ambas recordaron el esfuerzo que culminó en su triunfo en Pasapalabra.

Durante la conversación, Rosa reveló su primer deseo tras obtener el bote: cumplir la promesa de viajar junto a su hermana y su familia por toda Argentina, una ilusión que había compartido previamente con su tía antes de competir.