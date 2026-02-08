Publicidad
PASAPALABRA
La emocionante promesa familiar de Rosa tras ganar el histórico bote
Rosa celebró su victoria compartiendo con su hermana Alejandra la promesa de un viaje por Argentina, convertido ya en su primer gran capricho tras conquistar el mayor premio del formato.
Tras comunicar la noticia a su madre, Rosa habló por videollamada con su hermana Alejandra, a quien definió como su mayor animadora. Entre lágrimas, ambas recordaron el esfuerzo que culminó en su triunfo en Pasapalabra.
Durante la conversación, Rosa reveló su primer deseo tras obtener el bote: cumplir la promesa de viajar junto a su hermana y su familia por toda Argentina, una ilusión que había compartido previamente con su tía antes de competir.