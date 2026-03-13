Elia Galera reafirma su victoria en La Pista y aviva su divertido pique con Santiago Segura

Elia Galera ha vuelto a mostrar su lado más competitivo en Pasapalabra. Tras el cruce que protagonizó con Santiago Segura el día anterior, cuando le llamó "chivato" por su ayuda a Begoña Maestre, la actriz ha encarado su nuevo duelo en La Pista con ganas de demostrar quién dominaba el pulsador. Ambos reconocieron la canción desde el primer fragmento, pero Elia fue la más rápida y dio el título correcto.

Santiago, que intentaba rebajar tensiones tras el episodio anterior, señaló que los dos habían mejorado al acertar esta vez a la primera. Sin embargo, Elia no dejó pasar la oportunidad de reivindicar su triunfo y zanjar el asunto con humor.