Elia Galera llama “chivato” a Santiago Segura tras una ayuda a su compañera de equipo en La Pista

Elia Galera y Santiago Segura han protagonizado uno de los momentos más competitivos y divertidos de la tarde en Pasapalabra. Aunque ninguno acertó su propio duelo en La Pista, la tensión llegó en el enfrentamiento de Begoña Maestre contra Fonsi Nieto.

Todo surgió cuando Roberto Leal dio el título de la canción con otras palabras: "gusto a sal", y Begoña contestó "sabor a mar". Segura intervino señalando que "sabor" estaba bien, lo que pudo ser decisivo para que Begoña llegara a "salado" y sumara los segundos en juego. Elia reaccionó al instante, acusando a su compañero de "chivato" y asegurando que pensaba impugnar la prueba, siempre con humor.