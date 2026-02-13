Elena Rivera confirma que dará el “sí quiero” tras casi 15 años de relación

Elena Rivera, conocida por su trabajo en televisión, ha hecho pública la noticia de su boda tras una relación que roza los quince años, sin ofrecer aún detalles de fecha o lugar. La intención de la actriz es convertir el enlace en una gran celebración con sus seres más cercanos, más allá de lo estrictamente formal.

Rivera explicó que después de tanto tiempo junta con su pareja, este paso representa un hito personal importante, focalizado en compartir con quienes han acompañado su trayectoria.