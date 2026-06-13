Duro revés para Luz en Sueños de libertad: visita a Nieves en la cárcel pero fracasa ante don Agustín

El drama se intensifica en el último capítulo de Sueños de libertad. Luz ha vuelto a demostrar la inquebrantable lealtad que la une a Nieves al trasladarse hasta la cárcel para visitarla. En un encuentro desgarrador entre rejas, la doctora ha intentado transmitirle fuerzas y esperanza a la joven, que se encuentra completamente hundida y desamparada ante la gravedad de la acusación que pesa sobre ella. Luz le ha asegurado que no va a parar hasta encontrar una solución, aunque la realidad fuera de los muros de la prisión es cada vez más desalentadora.

A pesar de sus incansables esfuerzos por encontrar una salida legal o un pacto, todas las gestiones de la médico han chocado contra un muro de piedra. Luz no ha logrado convencer a don Agustín para que retire la denuncia, una negativa tajante del sacerdote que deja a Nieves en una posición crítica y con un pie en el juicio. La inflexibilidad del párroco no solo condena el destino inmediato de la prisionera, sino que sume a Luz en la impotencia al ver cómo la justicia y el rencor eclesiástico se alían para asfixiar a una de las personas que más le importan en la colonia.