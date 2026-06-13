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SUEÑOS DE LIBERTAD
Duro revés para Luz en Sueños de libertad: visita a Nieves en la cárcel pero fracasa ante don Agustín
La doctora acude a prisión para arropar a su amiga en sus horas más bajas mientras el párroco se mantiene firme en su postura, complicando el futuro judicial de la joven.
El drama se intensifica en el último capítulo de Sueños de libertad. Luz ha vuelto a demostrar la inquebrantable lealtad que la une a Nieves al trasladarse hasta la cárcel para visitarla. En un encuentro desgarrador entre rejas, la doctora ha intentado transmitirle fuerzas y esperanza a la joven, que se encuentra completamente hundida y desamparada ante la gravedad de la acusación que pesa sobre ella. Luz le ha asegurado que no va a parar hasta encontrar una solución, aunque la realidad fuera de los muros de la prisión es cada vez más desalentadora.
A pesar de sus incansables esfuerzos por encontrar una salida legal o un pacto, todas las gestiones de la médico han chocado contra un muro de piedra. Luz no ha logrado convencer a don Agustín para que retire la denuncia, una negativa tajante del sacerdote que deja a Nieves en una posición crítica y con un pie en el juicio. La inflexibilidad del párroco no solo condena el destino inmediato de la prisionera, sino que sume a Luz en la impotencia al ver cómo la justicia y el rencor eclesiástico se alían para asfixiar a una de las personas que más le importan en la colonia.