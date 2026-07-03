Un despiste de David en AlaZ marca el giro decisivo en el duelo con Javier en Pasapalabra

David había empezado con fuerza en AlaZ, encadenando hasta diez aciertos consecutivos y manteniendo el pulso en una prueba muy ajustada frente a Javier. La igualdad se ha mantenido hasta el tramo final.

El momento clave ha llegado con una palabra de siete letras que el concursante ha resuelto con una opción de seis. Tras la corrección del presentador, ha reconocido el error con un "he contado mal", lo que ha permitido a Javier tomar ventaja definitiva en Pasapalabra.

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