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“He contado mal”: el despiste de David en AlaZ que le hace inalcanzables los 23 aciertos de Javier

“He contado mal”: el despiste de David en AlaZ que le hace inalcanzables los 23 aciertos de Javier

PASAPALABRA

Un despiste de David en AlaZ marca el giro decisivo en el duelo con Javier en Pasapalabra

Una confusión al contar letras ha cambiado por completo el rumbo de una prueba muy igualada en Pasapalabra, donde Javier ha terminado imponiéndose en un final cargado de tensión.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David había empezado con fuerza en AlaZ, encadenando hasta diez aciertos consecutivos y manteniendo el pulso en una prueba muy ajustada frente a Javier. La igualdad se ha mantenido hasta el tramo final.

El momento clave ha llegado con una palabra de siete letras que el concursante ha resuelto con una opción de seis. Tras la corrección del presentador, ha reconocido el error con un "he contado mal", lo que ha permitido a Javier tomar ventaja definitiva en Pasapalabra.

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