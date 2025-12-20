Delia sufre un grave ataque de asma tras discutir con Gabriel: ¿logrará sobrevivir?

En la serie Sueños de libertad, Delia se desploma tras una acalorada discusión con Gabriel. El ataque de asma la deja sin respiración y obliga a actuar con rapidez para salvarla.

La situación genera alarma entre los presentes, que temen por su vida. Este inesperado giro añade más drama a la historia y deja en el aire si Delia podrá superar este crítico momento.