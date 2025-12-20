Publicidad
Sueños de libertad
Delia sufre un grave ataque de asma tras discutir con Gabriel: ¿logrará sobrevivir?
Una fuerte discusión con Gabriel desencadena un ataque de asma que pone en riesgo la vida de Delia. La tensión crece y la incertidumbre se apodera de todos en la trama.
En la serie Sueños de libertad, Delia se desploma tras una acalorada discusión con Gabriel. El ataque de asma la deja sin respiración y obliga a actuar con rapidez para salvarla.
La situación genera alarma entre los presentes, que temen por su vida. Este inesperado giro añade más drama a la historia y deja en el aire si Delia podrá superar este crítico momento.