David supera una de sus Sillas Azules más complicadas ante un rival experto en Pasapalabra

La tensión se apoderó del arranque de Pasapalabra cuando David se vio obligado a defender su permanencia en la Silla Azul tras el programa anterior. Frente a él estaba Pablo, un seguidor declarado del programa que llegaba dispuesto a ocupar su lugar en el equipo azul.

El duelo fue especialmente exigente para el veterano concursante. Una vez asegurada su continuidad, David reconoció ante Roberto Leal la dificultad del enfrentamiento y admitió que su rival llegaba muy preparado, convirtiendo la prueba en una de las más intensas de las últimas entregas.

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