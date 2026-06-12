David rescata un himno de los 2000 tras un inesperado bloqueo en La Pista

La Pista volvió a convertirse en un momento decisivo para los concursantes de Pasapalabra. Javier y David se enfrentaron a una conocida canción de 2003 con la posibilidad de sumar tiempo o incluso arrebatárselo a su rival.

Pese a tratarse de un tema muy reconocible, ninguno de los dos logró identificarlo en los primeros intentos. Las respuestas provocaron las bromas de Roberto Leal, que no daba crédito a sus dificultades. Finalmente, David encontró la solución cuando ya solo se disputaban tres segundos y terminó animando al público con Dime.

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