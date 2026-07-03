David provoca las risas en Pasapalabra con su comentario sobre Roberto Leal en La Pista

Roberto Leal ha introducido una canción del año 2003 en La Pista, pero los concursantes no han logrado identificarla a la primera. El ambiente se ha relajado con bromas sobre la dificultad del reto.

David ha sorprendido al justificar su duda asegurando que, si Roberto tararea la canción, entonces no puede ser la correcta, lo que ha provocado la risa en el plató. El presentador ha respondido con humor antes de continuar el juego en Pasapalabra.

El duelo se ha decidido en los últimos segundos, tras varias pistas adicionales sobre el artista, incluyendo su vínculo con uno de los himnos más conocidos del fútbol español.

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