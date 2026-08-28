David se la juega por un detalle clave para evitar la derrota ante Javier en AlaZ

Javier volvió a firmar una actuación sobresaliente en AlaZ y se plantó con 23 aciertos, quedándose a sólo dos letras del bote. Su exhibición obligó a David a buscar tres respuestas correctas para mantenerse con opciones de empate.

Antes de afrontar el desenlace, David pidió a Roberto Leal que le repitiera una pregunta porque tenía dudas sobre un matiz del enunciado. Con el resultado en juego, ese pequeño detalle podía marcar la diferencia entre completar la remontada o despedirse de la victoria.

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