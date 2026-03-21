Daniela y Salma frenan en seco a Susana Saborido tras sentirse ignoradas: "Siempre nos dices que qué tontería"

La atmósfera se ha caldeado de forma inesperada debido a un reproche directo hacia Susana Saborido. Daniela y Salma no han dudado en manifestar su malestar, asegurando que sus opiniones suelen ser menospreciadas sistemáticamente por su madre. Este cruce de palabras en El Capitán en Japón ha dejado en evidencia las diferencias generacionales y de criterio que marcan el ritmo del programa, especialmente cuando las críticas apuntan a una falta de interés por los argumentos ajenos.

Susana Saborido ha intentado defenderse ante las acusaciones de sus hijas, quienes insistían en que su respuesta habitual ante cualquier intervención es cuestionar la relevancia de lo que dicen. "Es que siempre nos dices que qué tontería", han sentenciado con firmeza, subrayando que se sienten invalidadas. El intercambio ha mostrado una faceta mucho más seria de la dinámica entre los miembros de la familia, alejándose del tono distendido habitual para abordar un conflicto real sobre el respeto y el valor de la palabra.