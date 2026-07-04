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PASAPALABRA
El daltonismo de Roberto Leal protagoniza un momento de humor en Pasapalabra
Una conversación sobre las tonalidades de la ropa en Pasapalabra terminó convirtiéndose en un divertido intercambio de bromas cuando Roberto Leal habló con naturalidad sobre su daltonismo.
Todo comenzó al comprobar que las camisas de Roberto Leal y Pepa Rus no tenían exactamente el mismo blanco. La conversación derivó en un debate sobre las diferentes tonalidades, con referencias al blanco roto o al marfil y varias bromas entre los colaboradores del programa de Pasapalabra.
En ese momento, Roberto Leal confesó que es daltónico y comentó, entre risas, que su mujer distingue infinidad de colores. El presentador reconoció que hay personas con una gran capacidad para apreciar matices y aseguró que considera esa habilidad un auténtico don.
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