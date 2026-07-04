El daltonismo de Roberto Leal protagoniza un momento de humor en Pasapalabra

Todo comenzó al comprobar que las camisas de Roberto Leal y Pepa Rus no tenían exactamente el mismo blanco. La conversación derivó en un debate sobre las diferentes tonalidades, con referencias al blanco roto o al marfil y varias bromas entre los colaboradores del programa de Pasapalabra.

En ese momento, Roberto Leal confesó que es daltónico y comentó, entre risas, que su mujer distingue infinidad de colores. El presentador reconoció que hay personas con una gran capacidad para apreciar matices y aseguró que considera esa habilidad un auténtico don.

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