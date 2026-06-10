Dafne Fernández sorprende en Pasapalabra con un pleno en La Pista gracias a un clásico de la televisión

La competición entre Dafne Fernández y Santi Rodríguez vivió un nuevo capítulo en La Pista. En cuanto comenzó a sonar la melodía, la actriz reaccionó con rapidez y pulsó antes que su rival para intentar resolver el reto musical.

Su apuesta fue un acierto. Dafne identificó sin dudar la popular canción Hola don Pepito, hola don José, logrando la máxima puntuación para su equipo. Tras el éxito, confesó el cariño que guarda a Los Payasos de la Tele, protagonistas de un momento que hizo cantar y bailar a todo el plató de Pasapalabra.

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