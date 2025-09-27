Publicidad
Pasapalabra
Dafne Fernández sorprende con su agilidad mental en un reto inesperado de Pasapalabra
La actriz brilló en Pasapalabra pese a los nervios iniciales, resolviendo con rapidez el panel de ¿Dónde Están? y dejando a todos impresionados con su soltura y precisión.
Dafne Fernández confesó estar nerviosa antes de enfrentarse al panel de Pasapalabra, pero logró un pleno “así de rápido”, como ella misma destacó.
Roberto Leal bromeó comparándola con los estudiantes que dicen no haber estudiado y acaban sacando sobresaliente, tras verla hilar números con sorprendente agilidad.