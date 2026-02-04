Publicidad
UNA NUEVA VIDA
La crisis de salud de Seyran sacude Una nueva vida: Suna confiesa la verdad a Ferit
La inesperada enfermedad de Seyran y su desplome ante la familia desencadena una revelación que cambia el curso de la trama y pone a Ferit contra el reloj para salvarla.
La aparente calma tras el regreso de Orhan se quiebra cuando Seyran, que ocultaba una grave enfermedad, se desploma en medio del salón.
Al borde del desmayo, Suna confiesa a Ferit que su hermana ha estado luchando sola contra una dolencia mortal, lo que desata el pánico y una carrera desesperada por su supervivencia.