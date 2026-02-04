La crisis de salud de Seyran sacude Una nueva vida: Suna confiesa la verdad a Ferit

La aparente calma tras el regreso de Orhan se quiebra cuando Seyran, que ocultaba una grave enfermedad, se desploma en medio del salón.

Al borde del desmayo, Suna confiesa a Ferit que su hermana ha estado luchando sola contra una dolencia mortal, lo que desata el pánico y una carrera desesperada por su supervivencia.