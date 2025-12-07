Publicidad
La ruleta de la suerte noche
Cris sorprende en una noche histórica al ganar más de 37.000 euros
La ruleta de la suerte vive un momento inolvidable cuando Cris consigue superar todas las pruebas y se lleva un premio que marca la noche con más de 37.000 euros.
En la última emisión de La ruleta de la suerte noche, Cris logró un triunfo espectacular. Tras resolver el panel final, se llevó un premio superior a los 37.000 euros, dejando al público sin palabras.
El concursante celebró emocionado este logro que se suma a los grandes momentos del programa. Una noche que quedará grabada en la memoria de los seguidores por su intensidad y emoción.