La corazonada de Melendi con Javier tras agotar los segundos en su debut

El plató de La Voz ha vivido un momento de máxima tensión con la primera actuación sobre un escenario del joven Javier, quien se enfrentó a su Audición a ciegas interpretando el tema 'Coal'. Los segundos fueron transcurriendo en medio de una evidente tensión y con los nervios a flor de piel, sin que ningún coach se decidiera a pulsar el botón hasta que, en la mismísima recta final, Melendi dio el paso decisivo para salvar la participación del concursante.

Tras finalizar la actuación y descubrir además que compartían procedencia asturiana, el cantante justificó su decisión basándose en una corazonada personal. "No ha sido tu mejor actuación, pero hay algo en la voz que desde el principio a mí me encanta", reconoció el coach, expresando su deseo de ver evolucionar el talento del joven y brindarle la oportunidad de desarrollarse en el programa.