La conexión asturiana de Melendi y Javier que desata la euforia en plató

La cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz ha dejado uno de los momentos más entrañables y comentados de la mano de Javier. Después de que Melendi apostara firmemente por él en la recta final de su actuación, siendo el único mentor en girar su sillón, el talent tenía guardada una revelación inesperada que pilló al artista completamente descolocado.

Al desvelarse que ambos comparten raíces asturianas, el intérprete no pudo ocultar su asombro ante las cámaras y exclamó entre risas que este tipo de coincidencias demuestran que "Dios existe". Un guiño de complicidad norteña que sella con una sintonía muy especial la incorporación del joven al equipo del carismático coach.