Los concursantes de Pasapalabra asombran a Roberto Leal en el ¿Dónde Están?

La trayectoria de Javier y David en Pasapalabra sigue dejando momentos difíciles de igualar. Con 75 y 45 programas disputados, respectivamente, ambos han convertido su duelo por el bote en una de las rivalidades más destacadas de la historia reciente del formato.

Esa experiencia volvió a quedar patente en el ¿Dónde Están?, una de las pruebas más exigentes del concurso. Los dos resolvieron el panel completo con una facilidad sorprendente, provocando la admiración de Roberto Leal, que reaccionó asombrado ante el nivel mostrado por ambos concursantes.

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