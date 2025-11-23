Cómo preparar una salsa de avellanas cremosa y llena de sabor para tus platos

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef explica cómo conseguir una salsa de avellanas suave y aromática. Con pocos ingredientes y pasos simples, se logra un resultado espectacular.

Esta preparación destaca por su versatilidad, ideal para dar un toque gourmet a cualquier plato. Arguiñano recomienda usar avellanas tostadas para potenciar el sabor y textura de la receta.