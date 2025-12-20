Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Cómo preparar rape rebozado con almejas y salsa negra: receta fácil y llena de sabor
Descubre cómo elaborar un rape rebozado acompañado de almejas y una irresistible salsa negra. Una receta de Karlos Arguiñano perfecta para sorprender en cualquier ocasión con un plato elegante y sabroso.
En el programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone un rape rebozado con almejas y salsa negra, una combinación que realza el sabor del pescado con un toque sofisticado.
La receta incluye ingredientes sencillos y pasos claros para lograr una textura crujiente y una salsa intensa. Ideal para quienes buscan innovar en la cocina sin complicaciones, este plato se convierte en una opción perfecta para celebraciones o comidas especiales.