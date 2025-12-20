Cómo preparar rape rebozado con almejas y salsa negra: receta fácil y llena de sabor

En el programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone un rape rebozado con almejas y salsa negra, una combinación que realza el sabor del pescado con un toque sofisticado.

La receta incluye ingredientes sencillos y pasos claros para lograr una textura crujiente y una salsa intensa. Ideal para quienes buscan innovar en la cocina sin complicaciones, este plato se convierte en una opción perfecta para celebraciones o comidas especiales.