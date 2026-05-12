Publicidad
Tu cara me suena
Jesulín revive su pasado musical y desvela los artistas que dejaron huella en su vida
Durante su paso por Tu cara me suena, el diestro gaditano rememora sus inicios en la música, su debut en un escenario y los conciertos que marcaron su trayectoria personal.
Jesulín de Ubrique continúa disfrutando de su experiencia en Tu cara me suena, donde cada semana sorprende con actuaciones cada vez más desinhibidas. El gaditano incluso dejó momentos inesperados como su interpretación de Señora vaca.
El artista ha recordado que su primera vez sobre un escenario fue en el Festival de Benidorm en julio de 1996, coincidiendo con el lanzamiento de su álbum Toda, además de confesar qué conciertos han sido más especiales para él.