Jesulín revive su pasado musical y desvela los artistas que dejaron huella en su vida

Jesulín de Ubrique continúa disfrutando de su experiencia en Tu cara me suena, donde cada semana sorprende con actuaciones cada vez más desinhibidas. El gaditano incluso dejó momentos inesperados como su interpretación de Señora vaca.

El artista ha recordado que su primera vez sobre un escenario fue en el Festival de Benidorm en julio de 1996, coincidiendo con el lanzamiento de su álbum Toda, además de confesar qué conciertos han sido más especiales para él.