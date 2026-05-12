Y AHORA SONSOLES
Lola Romero reaparece en plena polémica por el supuesto embarazo que salpica a Omar Montes
La pareja de Omar Montes ha sido vista saliendo de la casa del cantante después de que Rocío Muñoz Martín asegurase que está embarazada del artista.
La polémica en torno a Omar Montes continúa después de que Rocío Muñoz Martín, esteticista de profesión, afirmase en redes sociales que está embarazada del cantante. Según su versión, ambos se conocieron en 2024, cuando él ya mantenía una relación con Lola Romero.
En Y ahora Sonsoles se han mostrado las primeras imágenes de Lola Romero saliendo de la vivienda de Omar Montes. Beatriz Cortázar ha asegurado que ni ella ni el artista han abandonado la casa pese a la tormenta familiar.