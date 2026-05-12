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Sueños de libertad
El enfrentamiento de Carmen destapa la traición de Tasio tras una escena inesperada con Paula
Un gesto aparentemente inocente ha llevado a Carmen a descubrir una dolorosa verdad sobre su marido. La reacción de Paula y unos guantes han sido clave en este tenso momento.
Todo se precipita cuando Carmen encuentra a Paula llorando con unos guantes que creía que eran suyos. Ese detalle despierta sus sospechas y le hace reconstruir lo ocurrido.
La sevillana no tarda en atar cabos y enfrenta a la asistenta con una pregunta directa. Aunque Paula no responde, Carmen entiende la traición de Tasio y estalla de indignación.