El enfrentamiento de Carmen destapa la traición de Tasio tras una escena inesperada con Paula

Todo se precipita cuando Carmen encuentra a Paula llorando con unos guantes que creía que eran suyos. Ese detalle despierta sus sospechas y le hace reconstruir lo ocurrido.

La sevillana no tarda en atar cabos y enfrenta a la asistenta con una pregunta directa. Aunque Paula no responde, Carmen entiende la traición de Tasio y estalla de indignación.