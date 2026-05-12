Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Carmen descubre la infidelidad de Tasio con Paula al verla llorar con sus guantes

Sueños de libertad

El enfrentamiento de Carmen destapa la traición de Tasio tras una escena inesperada con Paula

Un gesto aparentemente inocente ha llevado a Carmen a descubrir una dolorosa verdad sobre su marido. La reacción de Paula y unos guantes han sido clave en este tenso momento.

Todo se precipita cuando Carmen encuentra a Paula llorando con unos guantes que creía que eran suyos. Ese detalle despierta sus sospechas y le hace reconstruir lo ocurrido.

La sevillana no tarda en atar cabos y enfrenta a la asistenta con una pregunta directa. Aunque Paula no responde, Carmen entiende la traición de Tasio y estalla de indignación.

Antena 3» Vídeos