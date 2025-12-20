Carmen desafía a Octavio y promete venganza: “La cárcel es poco castigo, quiero que sufras”

En la serie La Encrucijada, Carmen pierde el miedo y encara a Octavio: “La cárcel es poco castigo, quiero que sufras”, le advierte mientras revela el abrigo que lo delata.

La viuda de Emilio deja claro que su plan no termina en prisión: “Vas a morir solo, sin tus hijos cogiéndote la mano”. Con estas palabras, comienza una venganza que promete cambiarlo todo.