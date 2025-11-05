Publicidad
Las hijas de la criada
Carlota Baró se sincera sobre su papel en Las hijas de la criada: “Renata siente que nadie la ha mirado así”
La actriz comparte su entusiasmo por interpretar a Renata en la serie inspirada en la novela de Sonsoles Ónega, que se estrena el 30 de noviembre en atresplayer.
Carlota Baró ha mostrado su emoción ante el estreno de Las hijas de la criada, adaptación televisiva de la novela de Sonsoles Ónega. La actriz interpreta a Renata, un personaje central que vive intensos conflictos emocionales y personales. “Es una historia de conflictos de mujeres”, explicó, destacando la profundidad con la que la autora ha retratado las relaciones femeninas.
Además, Baró ha revelado cómo ha trabajado junto a Verónica Sánchez para construir la compleja relación entre Renata e Inés. La tensión entre ambas surge por Gustavo, un personaje clave en la trama. “Renata siente que nadie la ha mirado así”, confesó, adelantando la intensidad emocional que marcará la serie.