Carlota Baró se sincera sobre su papel en Las hijas de la criada: “Renata siente que nadie la ha mirado así”

Carlota Baró ha mostrado su emoción ante el estreno de Las hijas de la criada, adaptación televisiva de la novela de Sonsoles Ónega. La actriz interpreta a Renata, un personaje central que vive intensos conflictos emocionales y personales. “Es una historia de conflictos de mujeres”, explicó, destacando la profundidad con la que la autora ha retratado las relaciones femeninas.

Además, Baró ha revelado cómo ha trabajado junto a Verónica Sánchez para construir la compleja relación entre Renata e Inés. La tensión entre ambas surge por Gustavo, un personaje clave en la trama. “Renata siente que nadie la ha mirado así”, confesó, adelantando la intensidad emocional que marcará la serie.