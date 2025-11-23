Publicidad
Pasapalabra
Carlos Rodríguez lanza un mensaje clave sobre el papel de los veterinarios en la sociedad
El invitado de Pasapalabra aprovechó su intervención para destacar la importancia del trabajo veterinario y pedir más apoyo frente a un problema que afecta a todos.
Carlos Rodríguez, presente en Pasapalabra, subrayó la necesidad de valorar la labor de los veterinarios. “Es un problema de sociedad”, afirmó, reclamando mayor reconocimiento y recursos para el sector.
El experto insistió en que la salud animal está directamente ligada al bienestar humano, por lo que pidió colaboración y conciencia para afrontar los retos actuales en esta área.