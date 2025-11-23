Carlos Rodríguez lanza un mensaje clave sobre el papel de los veterinarios en la sociedad

Carlos Rodríguez, presente en Pasapalabra, subrayó la necesidad de valorar la labor de los veterinarios. “Es un problema de sociedad”, afirmó, reclamando mayor reconocimiento y recursos para el sector.

El experto insistió en que la salud animal está directamente ligada al bienestar humano, por lo que pidió colaboración y conciencia para afrontar los retos actuales en esta área.