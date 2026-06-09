Candela Cruz y José Milán ponen a prueba su complicidad fuera de cámaras con un reto lleno de sorpresas

La historia de Carmen y Tasio atraviesa uno de sus momentos más delicados en Sueños de libertad, pero la conexión entre ambos personajes ha marcado gran parte de su recorrido en la serie. Ahora, Candela Cruz y José Milán dejan a un lado el drama de la ficción para enfrentarse a un entretenido desafío.

Los intérpretes participan en un test de compatibilidad con preguntas sobre gustos y preferencias para descubrir hasta qué punto se conocen después de trabajar juntos durante tanto tiempo. El resultado permite comprobar si la química que han mostrado como pareja en la pantalla también existe detrás de las cámaras.

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