Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Begoña y Andrés reavivan su historia y sellan su atracción con un beso lleno de futuro

La complicidad entre Begoña y Andrés se reafirma tras un beso intenso que los sitúa soñando con dejar atrás a sus parejas y aspirar a un futuro compartido lejos de Gabriel y María.

Carmen Pardo
Begoña confiesa a Andrés su arrepentimiento por casarse con Gabriel, mientras él le declara que siempre la ha considerado el amor de su vida, lo que desencadena un beso tan intenso como su primera vez.

Ambos comienzan a imaginar un horizonte juntos, decididos a apartar de sus vidas a Gabriel y María, aunque Begoña admite que ese día aún parece lejano.

