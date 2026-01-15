Begoña y Andrés reavivan su historia y sellan su atracción con un beso lleno de futuro

Begoña confiesa a Andrés su arrepentimiento por casarse con Gabriel, mientras él le declara que siempre la ha considerado el amor de su vida, lo que desencadena un beso tan intenso como su primera vez.

Ambos comienzan a imaginar un horizonte juntos, decididos a apartar de sus vidas a Gabriel y María, aunque Begoña admite que ese día aún parece lejano.