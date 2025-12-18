Baby boom inesperado en Pasapalabra

La última entrega de Pasapalabra arrancó con un giro tan entrañable como sorprendente. Thais Blume regresó al plató revelando que fue madre hace un año, una noticia que descolocó a Roberto Leal. Acto seguido, Antonio Velázquez añadió más euforia al confirmar que será padre en enero, completando un inicio de programa marcado por la alegría y las confesiones espontáneas.

Con el ambiente teñido de anuncios personales y el equipo de Manu estrenando de nuevo el color naranja tras su triunfo en El Rosco, Roberto lanzó la pregunta definitiva al concursante. Manu, previendo el momento, esquivó cualquier exclusiva con una réplica afinada: “Se está gestando el bote”. Una respuesta que selló con humor un inicio rebosante de sorpresas.