“Una aventura increíble”: Mika se estrena como coach de La Voz y promete sorprender

Mika afronta su primera experiencia como coach en La Voz con mucha ilusión. Reconoce que la riqueza cultural del programa le permite descubrir sonidos y emociones nuevas en cada actuación.

Sus compañeros destacan su calidad humana y artística. Yatra lo define como una caja de sorpresas, mientras que Malú y Pablo resaltan su bondad, cercanía y versatilidad como artista.