

“Una aventura increíble”: Mika se estrena como coach de La Voz y promete sorprender

La nueva temporada de La Voz presenta a Mika como coach. Pablo López, Malú y Sebastián Yatra destacan su talento, frescura y cercanía en un estreno lleno de sorpresas.

Celia Gil
Mika afronta su primera experiencia como coach en La Voz con mucha ilusión. Reconoce que la riqueza cultural del programa le permite descubrir sonidos y emociones nuevas en cada actuación.

Sus compañeros destacan su calidad humana y artística. Yatra lo define como una caja de sorpresas, mientras que Malú y Pablo resaltan su bondad, cercanía y versatilidad como artista.

