Audrey, de la incertidumbre al estrellato en La Voz: la finalista que resurgió gracias al botón de arrepentimiento

La trayectoria de Audrey en La Voz se ha convertido en uno de los relatos más potentes de la edición. Tras una Audición en la que ningún coach se giró, su futuro parecía sentenciado. Sin embargo, la intervención de Malú con el botón de arrepentimiento transformó por completo el rumbo de la talent, que desde entonces se dedicó a demostrar que merecía un puesto en el concurso.

Impulsada por el apoyo del público y el consejo clave de su coach, Audrey logró afianzar su identidad artística y superar cada fase con determinación. Convertida ya en finalista, vive este paso como un reconocimiento a su esfuerzo y un punto de partida para una carrera que promete seguir creciendo.