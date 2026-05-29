La Audiencia Nacional reabre el caso de Ana Duato y ordena repetir el juicio por fraude fiscal

La Audiencia Nacional ha revocado la absolución de Ana Duato y de su marido, Miguel Ángel Bernardeau, al considerar que no existen pruebas suficientes para descartar un posible dolo fiscal. La decisión obliga a repetir el juicio por el presunto fraude relacionado con el caso Nummaria.

Según explicó Nacho Gay en Y ahora Sonsoles, la pareja conoció la noticia a través de los medios de comunicación y no por vías judiciales. Ambos mantienen su inocencia y aseguran estar sorprendidos y decepcionados por la resolución.

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