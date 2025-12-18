Arroz con espinacas y langostinos: la receta de Arguiñano que triunfa por sabor y equilibrio

Karlos Arguiñano presenta un arroz con espinacas y langostinos que destaca por su combinación de hidratos, verduras y un caldo elaborado con las cabezas y cáscaras de los langostinos, que aporta un sabor profundo. Esta base convierte la receta en una opción nutritiva y especialmente aromática.

Si se prefiere acompañar carnes en lugar de mariscos, el arroz admite variaciones sencillas sustituyendo el caldo por agua, caldo de verduras o caldo de carne. La versatilidad del plato permite adaptarlo sin perder su carácter casero y completo.