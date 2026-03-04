Publicidad
PASAPALABRA
Armando del Río sufre hasta acertar Corazón partío en La Pista
El actor tardó en reconocer el éxito de Alejandro Sanz en Pasapalabra.
Roberto Leal avisó de que la canción era un regalo y que la sabía casi todo el mundo. Sin embargo, Armando del Río y Rosario Pardo se quedaron en blanco ante la mítica introducción de 1997, desconcertando al público en el duelo de La Pista.
Solo tras escuchar un verso logró encaminar la respuesta, aunque repitió sin éxito Ya lo ves que no hay dos sin tres hasta que sonó el estribillo. Madre mía, vaya parto, zanjó el presentador en Pasapalabra.