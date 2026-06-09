Antonio Banderas deja atrás la controversia y pone el foco en el mensaje del papa León XIV

La visita del papa León XIV a España dejó uno de sus momentos más comentados con la actuación de un fragmento del musical Godspell, dirigido por Antonio Banderas. Tras la representación, el actor recibió la felicitación del pontífice, que también le pidió que trasladara su reconocimiento a los jóvenes intérpretes de la obra.

Aunque la actuación generó críticas en redes por el uso de paraguas con los colores del arcoíris dentro del atrezzo, Banderas ha preferido no entrar en la polémica. El malagueño aseguró en Y ahora Sonsoles que no quiere desviar la atención de los mensajes transmitidos por el Papa y destacó que conservará ese encuentro como un recuerdo emocionante e inolvidable.

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