Aníbal Gómez supera a María Parrado tras ajustar su estrategia en La Pista

El enfrentamiento entre Aníbal Gómez y María Parrado en La Pista ha vivido un giro claro respecto al programa anterior de Pasapalabra. En esta ocasión, el invitado ha optado por la calma cuando sonaban los acordes de piano de una canción de 1978, esperando su momento sin precipitarse.

María ha sido la primera en pulsar, pero no ha conseguido identificar el tema y ha perdido el turno entre bromas. El rebote ha caído del lado de Aníbal, que reconocía saberse la canción y, antes de cantar, avisaba con humor de que iba a encontrar el tono. Finalmente, ha interpretado 'Because the night', dejando a María asumir la derrota con deportividad.