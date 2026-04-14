Aníbal Gómez se queda sin premio en Palabras Cruzadas por una respuesta fuera de tiempo

La prueba de Palabras Cruzadas se ha complicado para el equipo azul, formado por Javier, Leonor Lavado y Aníbal Gómez. Mientras el equipo naranja resolvía el panel con rapidez, las dudas y los fallos se han ido acumulando en el otro lado de la mesa, impidiendo que encontraran un ritmo constante para completar los títulos de canciones escondidos.

El momento más llamativo ha llegado al final. Aníbal ha dado una respuesta correcta justo cuando Roberto Leal anunciaba el tiempo agotado. Aunque había entrado en la dinámica de la prueba, el presentador de Pasapalabra ha explicado que no podía concederse por haber superado el límite, dejando al actor con gesto de sorpresa.