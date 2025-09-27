Publicidad
Sueños de libertad
Andrés se vuelca con Marta en su peor momento: “No quiero que te abandones”
El capítulo 402 de Sueños de libertad muestra a Marta hundida tras la marcha de Fina, mientras Andrés intenta reconfortarla con palabras de ánimo y una oferta de ayuda profesional.
En Sueños de libertad, Marta atraviesa una profunda crisis emocional tras la marcha de Fina. Andrés, preocupado, le pide que no se abandone y le ofrece acompañarla a un especialista.
Aunque intenta consolarla, la conversación se tensa cuando él menciona que bebió por ella. Marta, dolida, se cierra aún más, dejando en el aire si aceptará la ayuda.