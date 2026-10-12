Andrés sigue adelante con su boda con Valentina pese a descubrir que Begoña continúa enamorada de él

Andrés está decidido a seguir adelante con su compromiso con Valentina, a pesar de saber que Begoña continúa enamorada de él. Una situación que vuelve a poner sus sentimientos en conflicto cuando parecía dispuesto a comenzar una nueva etapa sentimental.

En Sueños de libertad, la decisión de Andrés abre nuevos interrogantes sobre el futuro de este triángulo amoroso. Aunque conoce los sentimientos de Begoña, mantiene su intención de casarse con Valentina, una elección que podría cambiar definitivamente la relación entre los tres.