SUEÑOS DE LIBERTAD
Andrés plantea renunciar y desata un terremoto emocional en Begoña con su decisión inesperada
La decisión de Andrés de renunciar abre una crisis inesperada, mientras Begoña responde con una propuesta que apela directamente a sus sentimientos y reaviva un amor imposible de ignorar.
La intención de dejarlo todo marca un antes y un después para Andrés, que se enfrenta a sus propios límites y al peso de sus emociones. Su determinación sacude el equilibrio que parecía sostener su relación.
Lejos de rendirse, Andrés le plantea a Begoña convertirse en amantes y le lanza una pregunta directa sobre por qué negarse al amor